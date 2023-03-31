...THIS IS A PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION. STRONG LONG LIVED
TORNADOES MAY OCCUR...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 93 IN
EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 41 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
BOONE DALLAS GRUNDY
HAMILTON HARDIN JASPER
MARSHALL POLK POWESHIEK
STORY TAMA WEBSTER
IN NORTH CENTRAL IOWA
BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
HANCOCK HUMBOLDT WINNEBAGO
WORTH WRIGHT
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK BREMER
IN SOUTH CENTRAL IOWA
APPANOOSE CLARKE DECATUR
LUCAS MADISON MAHASKA
MARION MONROE RINGGOLD
UNION WARREN WAYNE
IN SOUTHEAST IOWA
DAVIS WAPELLO
IN SOUTHWEST IOWA
ADAIR ADAMS TAYLOR
IN WEST CENTRAL IOWA
GREENE GUTHRIE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON,
ALLISON, AMES, APLINGTON, BAYARD, BEDFORD, BELMOND, BLOOMFIELD,
BOONE, BRITT, CARLISLE, CASEY, CEDAR FALLS, CENTERVILLE,
CHARITON, CLARION, CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, CORNING,
CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DIKE, DUMONT, DYSART, EAGLE GROVE,
EARLHAM, ELDORA, FONTANELLE, FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER,
GLADBROOK, GREENE, GREENFIELD, GRINNELL, GRUNDY CENTER,
GUTHRIE CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT, HUMESTON, INDIANOLA,
IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA, KNOXVILLE, LAKE MILLS, LAMONI,
LENOX, LEON, MANLY, MARSHALLTOWN, MASON CITY, MOUNT AYR,
NEW MARKET, NEWTON, NORTHWOOD, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA,
OTTUMWA, PANORA, PARKERSBURG, PELLA, PERRY, REINBECK, SEYMOUR,
SHELL ROCK, STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE,
WAVERLY, WEBSTER CITY, WELLSBURG, AND WINTERSET.
...THIS IS A PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION. STRONG LONG LIVED
TORNADOES MAY OCCUR...
* PRIMARY THREATS INCLUDE...
NUMEROUS TORNADOES EXPECTED WITH A FEW INTENSE TORNADOES LIKELY.
WIDESPREAD LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 3
INCHES IN DIAMETER LIKELY.
WIDESPREAD DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH LIKELY.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : >95%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 90%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 90%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 10%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 80%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 60%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : >95%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : NE 45
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