(Per bushel)

No. 2 No. 1

Corn Soyb

Cargill 6.61

Farmer’s 6.54 14.85

DFS Osky 6.87 14.40

Reiff Grain 6.67 14.75

Wapello Co. 6.72 14.85

Two Rivers 6.62 14.55

Tri-County 6.68 14.82

SFG Albia 6.72 14.62

SFG Centerville 6.60 14.66

Troy Blakesburg 6.76 14.72

Troy Bloomfield 6.69 14.80

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