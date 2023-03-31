TORNADO WATCH 93 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
GRUNDY POWESHIEK TAMA
IN NORTH CENTRAL IOWA
BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
HANCOCK WINNEBAGO WORTH
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK BREMER
IN SOUTH CENTRAL IOWA
MAHASKA
IN SOUTHEAST IOWA
DAVIS WAPELLO
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLISON, APLINGTON, BLOOMFIELD,
BRITT, CEDAR FALLS, CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, DIKE,
DUMONT, DYSART, FOREST CITY, GARNER, GLADBROOK, GREENE, GRINNELL,
GRUNDY CENTER, HAMPTON, KANAWHA, LAKE MILLS, MANLY, MASON CITY,
NORTHWOOD, OSKALOOSA, OTTUMWA, PARKERSBURG, REINBECK, SHELL ROCK,
TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAVERLY, AND WELLSBURG.
...THIS IS A PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION. STRONG LONG LIVED
TORNADOES MAY OCCUR...
* PRIMARY THREATS INCLUDE...
NUMEROUS TORNADOES EXPECTED WITH A FEW INTENSE TORNADOES LIKELY.
WIDESPREAD LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 3
INCHES IN DIAMETER LIKELY.
WIDESPREAD DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH LIKELY.
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