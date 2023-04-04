TORNADO WATCH 115 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 33 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
BOONE DALLAS GRUNDY
HAMILTON HARDIN JASPER
MARSHALL POLK POWESHIEK
STORY TAMA WEBSTER
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK
IN SOUTH CENTRAL IOWA
APPANOOSE CLARKE DECATUR
LUCAS MADISON MAHASKA
MARION MONROE RINGGOLD
UNION WARREN WAYNE
IN SOUTHEAST IOWA
DAVIS WAPELLO
IN SOUTHWEST IOWA
ADAIR ADAMS CASS
TAYLOR
IN WEST CENTRAL IOWA
GREENE GUTHRIE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON,
AMES, ATLANTIC, BAYARD, BEDFORD, BLOOMFIELD, BOONE, CARLISLE,
CASEY, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON, CONRAD, CORNING,
CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DIKE, DYSART, EARLHAM, ELDORA,
FONTANELLE, FORT DODGE, GLADBROOK, GREENFIELD, GRINNELL,
GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HUMESTON, INDIANOLA, IOWA FALLS,
JEFFERSON, KNOXVILLE, LAMONI, LENOX, LEON, MARSHALLTOWN,
MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA,
OTTUMWA, PANORA, PELLA, PERRY, REINBECK, SEYMOUR, STUART, TAMA,
TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE, WEBSTER CITY, WELLSBURG,
AND WINTERSET.
* PRIMARY THREATS INCLUDE...
SEVERAL TORNADOES AND A COUPLE INTENSE TORNADOES LIKELY.
WIDESPREAD LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 3.5
INCHES IN DIAMETER LIKELY.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH LIKELY.
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