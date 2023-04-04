(Per bushel)

No. 2 No. 1

Corn Soyb

Cargill 6.54

Farmer’s 6.54 14.99

DFS Osky 6.79 14.49

Reiff Grain 6.60 14.89

Wapello Co. 6.63 14.99

Two Rivers 6.55 14.62

Tri-County 6.64 14.99

SFG Albia 6.66 14.72

SFG Centerville 6.54 14.76

Troy Blakesburg 6.67 14.86

Troy Bloomfield 6.60 14.94

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