(Per bushel)

No. 2 No. 1

Corn Soyb

Cargill 7.24

Farmer’s 6.92 15.04

DFS Osky 7.10 14.54

Reiff Grain 6.91 15.54

Wapello Co. 7.01 15.59

Two Rivers 7.01 14.86

Tri-County 7.00 15.53

SFG Albia 7.07 14.59

SFG Centerville 6.94 14.63

Troy Blakesburg 5.81 14.61

Troy Bloomfield 5.81 14.69

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