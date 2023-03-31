OTTUMWA — The Ottumwa Park Campground will open for the season Saturday at 8 a.m.

The campground is set amidst 340 acres of green space and lagoons providing an ideal place for enjoying the outdoors. Campsites with nearby paved trail access, a stocked fishing pond and the Des Moines River and adjacent Wapello County Trails.

All camping is available on a first-come, first-service basis. Sorry, no reservations are taken. No tents are allowed in the RV Section of the campground. Campers can use the shower house with restrooms and dumping station. Wi-Fi is available.

Camp fees are as follows:

— RV Camp, with water and electricity: $20 per night

— Tent camping: $20 per night

For more information, call the Parks and Recreation department at (641) 682-1307 or Parks Director Gene Rathje at (641) 682-8208.

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