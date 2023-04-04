THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 115 IN
EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 35 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
BOONE DALLAS GRUNDY
HAMILTON HARDIN JASPER
MARSHALL POLK POWESHIEK
STORY TAMA WEBSTER
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK
IN SOUTH CENTRAL IOWA
APPANOOSE CLARKE DECATUR
LUCAS MADISON MAHASKA
MARION MONROE RINGGOLD
UNION WARREN WAYNE
IN SOUTHEAST IOWA
DAVIS WAPELLO
IN SOUTHWEST IOWA
ADAIR ADAMS CASS
TAYLOR
IN WEST CENTRAL IOWA
AUDUBON CARROLL GREENE
GUTHRIE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON,
AMES, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BEDFORD, BLOOMFIELD, BOONE,
CARLISLE, CARROLL, CASEY, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON,
CONRAD, CORNING, CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DIKE, DYSART,
EARLHAM, ELDORA, EXIRA, FONTANELLE, FORT DODGE, GLADBROOK,
GREENFIELD, GRINNELL, GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HUMESTON,
INDIANOLA, IOWA FALLS, JEFFERSON, KNOXVILLE, LAMONI, LENOX, LEON,
MARSHALLTOWN, MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA,
OSKALOOSA, OTTUMWA, PANORA, PELLA, PERRY, REINBECK, SEYMOUR,
STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE, WEBSTER CITY,
WELLSBURG, AND WINTERSET.
* PRIMARY THREATS INCLUDE...
SEVERAL TORNADOES AND A COUPLE INTENSE TORNADOES LIKELY.
WIDESPREAD LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 3.5
INCHES IN DIAMETER LIKELY.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH LIKELY.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 80%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 60%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 60%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 90%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 60%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : >95%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 40
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