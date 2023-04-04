OTTUMWA — Wednesday trash collection customers in the City of Ottumwa are being asked to hold their recyclables until the next week for collection.

Equipment necessary to process recyclables is still undergoing urgent repair at the Recycling Center, and there is no space to accept and store new material.

Recyclables will not be collected on Wednesday. Regular recycling collection will resume as soon as repairs are made. City staff apologizes for the inconvenience.

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